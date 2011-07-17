Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
76
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
59
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
72
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
3'
84
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
55
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
69
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
14'
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Фалл
Байе Джиби Фалл