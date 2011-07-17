Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
112
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
89
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
83
-
Семакин
Максим Семакин
90
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Заболотный
Антон Заболотный
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
110
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Касаев
Алан Касаев
79
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
46
Запасные
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Антонюк
Александр Антонюк