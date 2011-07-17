Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
49
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
56
-
Кротов
Вячеслав Кротов
90
Запасные
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Антипенко
Александр Антипенко
-
Мязин
Андрей Мязин
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
77
-
Олисе
Секу Олисе
90
-
Тошич
Зоран Тошич
34
-
Думбия
Сейду Думбия
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Васильев
Александр Васильев
-
Хонда
Кейсуке Хонда