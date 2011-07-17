Ульяновск
мин
-
Дериглазов
Илья Дериглазов
46
-
Игошин
Максим Игошин
64
-
Советкин
Константин Советкин
90
-
Сафин
Марат Сафин
90
-
Суршков
Михаил Суршков
90
-
Злыдарев
Андрей Злыдарев
75
-
Мухаметдинов
Ильнур Мухаметдинов
90
-
Курбанадамов
Рустам Курбанадамов
90
-
Симонов
Сергей Симонов
90
-
Пешкин
Владимир Пешкин
90
-
Павленко
Андрей Павленко
90
Запасные
-
Мустафин
Михаил Мустафин
-
Вагапов
Ильдар Вагапов
-
Цыганцов
Алексей Цыганцов
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
29'
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
37
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
90
-
Карлос
Роберто Карлос
58'
44
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
40'
66
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Прудников
Александр Прудников
90
Запасные
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков