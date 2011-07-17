Мордовия
мин
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
70
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
75
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
68
Запасные
-
Дейнеко
Артем Дейнеко
-
Микадзе
Георгий Микадзе
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Герк
Анатолий Герк
-
Кулешов
Юрий Кулешов
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Семшов
Игорь Семшов
37'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
61
-
Самедов
Александр Самедов
77
-
Воронин
Андрей Воронин
66'
71
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
72'
90
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Колодин
Денис Колодин
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Сапета
Александр Сапета
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов