Химки
мин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Тюнин
Николай Тюнин
90
-
Говоров
Андрей Говоров
73
-
Наваловский
Георгий Наваловский
38'
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
81'
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
78
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Козко
Сергей Козко
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Маслов
Сергей Маслов
Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
66
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
8'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
15'
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
68'
74
-
Лазович
Данко Лазович
62
Запасные
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
-
Телегин
Дмитрий Телегин
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Кержаков
Александр Кержаков