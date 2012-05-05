Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Боровски
Тим Боровски
46
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Трибулл
Том Трибулл
73
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Хант
Аарон Хант
90
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Писарро
Клаудио Писарро
41'
82'
90
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Юнузович
Златко Юнузович
36
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Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
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Милиц
Себастьян Милиц
-
Хартерц
Флориан Хартерц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Налдо
Налдо
-
Стеванович
Александар Стеванович
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
Шальке-04
мин
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Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Хегер
Марко Хегер
90
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Джонс
Джермейн Джонс
90
-
Мориц
Кристоф Мориц
62
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
70
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
30'
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
75
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
74'
65'
90
Запасные
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Химмельманн
Робин Химмельманн
-
Фукс
Кристиан Фукс
-
Хогланд
Тим Хогланд
-
Холтби
Льюис Холтби
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Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
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Пукки
Теему Пукки
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Марика
Чиприан Марика