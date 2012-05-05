Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Пешко
Славомир Пешко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Яяло
Мато Яяло
46
-
Ланиг
Мартин Ланиг
69
Запасные
-
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
-
Хорн
Тимо Хорн
-
Кеблер
Лукас Кеблер
-
Новакович
Миливойе Новакович
-
Чон
Тэ Се Чон
-
Ишак
Микаэль Ишак
Бавария
мин
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
Кроос
Тони Кроос
69
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
34'
85'
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Рибери
Франк Рибери
71
-
Роббен
Арьен Роббен
54'
75
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич