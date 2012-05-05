Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
77'
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Бока
Артур Бока
74
-
Сакаи
Готоку Сакаи
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
56
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Харник
Мартин Харник
70
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
73'
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
-
Рюдигер
Антонио Рюдигер
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Ба
Мамаду Ба
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Шибер
Юлиан Шибер
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Русс
Марко Русс
60'
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
80
-
Хельмес
Патрик Хельмес
28'
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
46
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Кнохе
Робин Кнохе
-
Арнольд
Максимилиан Арнольд
-
Ирачек
Петр Ирачек
-
Полак
Ян Полак
-
Полтер
Себастьян Полтер
-
Сио
Джованни Сио