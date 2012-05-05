Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
68
-
Рауш
Константин Рауш
84
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
77
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Конан
Дидье Я Конан
71'
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Хагги
Карим Хагги
-
Лала
Алтын Лала
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Собич
Артур Собич
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия
Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Яхья
Антар Яхья
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
7'
90
-
Фортунис
Константинос Фортунис
90
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Шехтер
Итай Шехтер
68
-
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
58
Запасные
-
Вутен
Эндрю Вутен
-
Зельнер
Стивен Зельнер
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Йессен
Леон Йессен
-
Хайнц
Доминик Хайнц
-
Шахан
Олкай Шахан
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу