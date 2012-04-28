Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90'
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Усами
Такаши Усами
56
-
Олич
Ивица Олич
74
-
Гомес
Марио Гомес
32'
46
Запасные
-
Ридмюллер
Максимильян Ридмюллер
-
Алаба
Давид Алаба
-
Лам
Филипп Лам
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
-
Кроос
Тони Кроос
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Петерсен
Нильс Петерсен
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Сакаи
Готоку Сакаи
90
-
Квист
Вилльям Квист
46
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Харник
Мартин Харник
79
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Оказаки
Синджи Оказаки
64
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бока
Артур Бока
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
-
Ба
Мамаду Ба
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
-
Шибер
Юлиан Шибер