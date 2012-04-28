Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
89'
66'
90
-
Полак
Ян Полак
57
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
23
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Кнохе
Робин Кнохе
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Треш
Кристиан Треш
-
Ирачек
Петр Ирачек
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Сио
Джованни Сио
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Стеванович
Александар Стеванович
65
-
Трибулл
Том Трибулл
78
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
74
-
Розенберг
Маркус Розенберг
45'
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Хартерц
Флориан Хартерц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Предль
Себастьян Предль
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг