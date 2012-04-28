Кайзерслаутерн
мин
-
Вутен
Эндрю Вутен
90
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
де Лима
Франческо де Лима
40
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
49'
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
78
-
Шахан
Олкай Шахан
64
-
Фортунис
Константинос Фортунис
90
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
Запасные
-
Мюллер
Мариус Мюллер
-
Йессен
Леон Йессен
-
Яхья
Антар Яхья
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Кирх
Оливер Кирх
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
Боруссия
мин
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
-
Лев
Крис Лев
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Перишич
Иван Перишич
76'
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Кель
Себастьян Кель
64
-
Гетце
Марио Гетце
33'
77
-
Барриос
Лукас Барриос
55'
26'
18'
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
65
Запасные
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
Пищек
Лукаш Пищек
-
Кринге
Флориан Кринге
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер