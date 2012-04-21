Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Трибулл
Том Трибулл
90
-
Роналду
Налдо
51'
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Стеванович
Александар Стеванович
90
-
Тринкс
Флориан Тринкс
68
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
81
Запасные
-
Авдич
Денни Авдич
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Предль
Себастьян Предль
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
64
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Усами
Такаши Усами
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Петерсен
Нильс Петерсен
70
-
Олич
Ивица Олич
64
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Алаба
Давид Алаба
-
Боатенг
Джером Боатенг
-
Рибери
Франк Рибери
-
Кроос
Тони Кроос
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Гомес
Марио Гомес