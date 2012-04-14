Бавария
мин
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Нойер
Мануэль Нойер
90
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Контенто
Диего Контенто
90
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Алаба
Давид Алаба
46
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Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
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Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
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Мюллер
Томас Мюллер
78
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Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Роббен
Арьен Роббен
90
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Олич
Ивица Олич
60
Запасные
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Бутт
Ханс-Йорг Бутт
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Праньич
Даниэль Праньич
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Лам
Филипп Лам
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Рибери
Франк Рибери
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Густаво
Луис Густаво
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Кроос
Тони Кроос
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Гомес
Марио Гомес
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
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Забавник
Радослав Забавник
90
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Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
61
-
Мюллер
Николай Мюллер
74
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
57
-
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
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Веткло
Кристиан Веткло
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Полански
Юджен Полански
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Зидан
Мохаммед Зидан