Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
72
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
12'
90
-
Берг
Маркус Берг
87
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Теше
Роберт Теше
-
Торе
Гекхан Торе
-
Сала
Джакопо Сала
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Качар
Гойко Качар
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
46
-
Пандер
Кристиан Пандер
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
86
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
69
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Хаугер
Хеннинг Хаугер
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Собич
Артур Собич