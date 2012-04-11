Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
74
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
74
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
89
-
Левандовски
Роберт Левандовски
77'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Перишич
Иван Перишич
-
Бендер
Свен Бендер
-
Барриос
Лукас Барриос
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
61
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
75
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
-
Олич
Ивица Олич