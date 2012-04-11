Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
51'
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
17'
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
85
-
Шипплок
Свен Шипплок
59'
61
-
Фирмино
Роберто Фирмино
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
25'
79
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
Запасные
-
Конрад
Кевин Конрад
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Лакич
Срджан Лакич
-
Мусона
Ноуледж Мусона
-
Млапа
Пениель Млапа
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Сала
Джакопо Сала
46
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
46
-
Качар
Гойко Качар
70
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Теше
Роберт Теше
-
Торе
Гекхан Торе
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
Петрич
Младен Петрич