Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Лопес
Фелипе Лопес
90
-
Треш
Кристиан Треш
80
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Полак
Ян Полак
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
54
-
Хельмес
Патрик Хельмес
46
-
Манджукич
Марио Манджукич
61'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Русс
Марко Русс
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Ирачек
Петр Ирачек
-
Сио
Джованни Сио
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Перишич
Иван Перишич
69
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
49'
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
81
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
87
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90'
22'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Бендер
Свен Бендер
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Барриос
Лукас Барриос