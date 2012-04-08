Шальке-04
мин
-
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Учида
Ацуто Учида
82
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
77
-
Хегер
Марко Хегер
90
-
Мориц
Кристоф Мориц
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
7'
47'
70
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
62'
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
-
Хогланд
Тим Хогланд
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Пукки
Теему Пукки
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Шахед
Софиан Шахед
90
-
Пандер
Кристиан Пандер
46
-
Пинту
Сержиу Пинту
68
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
-
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
41
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Погатец
Эмануэль Погатец
-
Черундоло
Стивен Черундоло
-
Рауш
Константин Рауш
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
-
Собич
Артур Собич