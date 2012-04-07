Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
39'
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
46
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Ишак
Микаэль Ишак
89
Запасные
-
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
-
Хорн
Тимо Хорн
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Яяло
Мато Яяло
-
Роши
Одисе Роши
-
Чон
Тэ Се Чон
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Марин
Марко Марин
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Трибулл
Том Трибулл
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
61
-
Розенберг
Маркус Розенберг
23'
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Хартерц
Флориан Хартерц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Ти
Леннарт Ти
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг