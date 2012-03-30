Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
81'
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
79
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
67
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
33'
81
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
49'
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Бендер
Свен Бендер
-
Перишич
Иван Перишич
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Барриос
Лукас Барриос
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Сакаи
Готоку Сакаи
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Бока
Артур Бока
61
-
Шибер
Юлиан Шибер
79'
77'
84
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
70
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
71'
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
-
Таски
Сердар Таски
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Ба
Мамаду Ба
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт