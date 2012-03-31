Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Хартерц
Флориан Хартерц
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
51
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Трибулл
Том Трибулл
51
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
46
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Налдо
Налдо
-
Марин
Марко Марин
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Мюллер
Николай Мюллер
59
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
-
Полански
Юджен Полански
85
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
-
Салаи
Адам Салаи
19'
45
Запасные
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Поспех
Зденек Поспех
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Зидан
Мохаммед Зидан