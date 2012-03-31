Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Яхья
Антар Яхья
80
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
75
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Шахан
Олкай Шахан
90
-
Вагнер
Сандро Вагнер
90
-
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
65
Запасные
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Йессен
Леон Йессен
-
Абель
Матиас Абель
-
Пецос
Танос Пецос
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Фортунис
Константинос Фортунис
-
Кирх
Оливер Кирх
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
46
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Янсен
Марсель Янсен
28'
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Петрич
Младен Петрич
80
-
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Райкович
Слободан Райкович
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Сала
Джакопо Сала
-
Торе
Гекхан Торе
-
Сон
Хын-Мин Сон