Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
46
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
77
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
82
-
Новакович
Миливойе Новакович
13'
90
Запасные
-
Хорн
Тимо Хорн
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Роши
Одисе Роши
-
Чон
Тэ Се Чон
-
Ишак
Микаэль Ишак
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
26'
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
73
-
Бендер
Свен Бендер
61
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
78'
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
47'
80'
81
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
52'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Кель
Себастьян Кель
-
Перишич
Иван Перишич
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Барриос
Лукас Барриос