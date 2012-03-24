Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Кроос
Тони Кроос
36'
78
-
Праньич
Даниэль Праньич
57
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Олич
Ивица Олич
61
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Мюллер
Томас Мюллер
-
Гомес
Марио Гомес
-
Петерсен
Нильс Петерсен
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Пандер
Кристиан Пандер
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
61
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
66
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Хагги
Карим Хагги
-
Шульц
Кристиан Шульц
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Конан
Дидье Я Конан
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф