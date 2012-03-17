Герта
мин
-
Пердедай
Фанол Пердедай
46
-
Крафт
Томас Крафт
46
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Рукавица
Никита Рукавица
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
72
Запасные
-
Нойманн
Себастьян Нойманн
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Торун
Тунай Торун
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
72
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Кроос
Тони Кроос
51'
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
9'
61
-
Роббен
Арьен Роббен
12'
19'
67'
69
-
Гомес
Марио Гомес
50'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Усами
Такаши Усами
-
Петерсен
Нильс Петерсен