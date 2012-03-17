Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
74
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
74
-
Кагава
Синдзи Кагава
8'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Перишич
Иван Перишич
-
Бендер
Свен Бендер
-
Барриос
Лукас Барриос
Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Хартерц
Флориан Хартерц
63
-
Предль
Себастьян Предль
56
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Трибулл
Том Трибулл
76
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
-
Фандер
Кристиан Фандер
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Кроос
Феликс Кроос
-
Ти
Леннарт Ти
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг