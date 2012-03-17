Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Вольшайд
Филипп Вольшайд
33
-
Чендлер
Тимоти Чендлер
66
-
Глоушек
Адам Глоушек
90
-
Марох
Доминик Марох
90
-
Балич
Ханно Балич
46
-
Дидави
Даниэль Дидави
9'
90
-
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Пинола
Хавьер Пинола
-
Нильссон
Пер Нильссон
-
Коэн
Альмог Коэн
-
Хегелер
Йенс Хегелер
-
Айглер
Кристиан Айглер
-
Буньяку
Альберт Буньяку
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Лопес
Фелипе Лопес
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Треш
Кристиан Треш
54
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Полак
Ян Полак
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
80
-
Хельмес
Патрик Хельмес
24'
53'
89
-
Манджукич
Марио Манджукич
15'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Ирачек
Петр Ирачек
-
Полтер
Себастьян Полтер
-
Сиссоко
Ибрахима Сиссоко