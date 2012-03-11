Шальке-04
мин
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
26'
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хегер
Марко Хегер
55
-
Джонс
Джермейн Джонс
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
79
-
Пукки
Теему Пукки
5'
88
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
33'
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
-
Марика
Чиприан Марика
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
82
-
Сала
Джакопо Сала
59
-
Иличевич
Иво Иличевич
59
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
-
Качар
Гойко Качар
45'
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Райкович
Слободан Райкович
-
Торе
Гекхан Торе
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Теше
Роберт Теше
-
Сон
Хын-Мин Сон