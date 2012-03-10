Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Лопес
Фелипе Лопес
90
-
Треш
Кристиан Треш
63
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Полак
Ян Полак
73
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
45'
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
32'
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Кнохе
Робин Кнохе
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Полтер
Себастьян Полтер
-
Ороско
Йохандри Ороско
Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Топрак
Омер Топрак
75
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
28
-
Райнарц
Штефан Райнарц
57
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
3'
90
Запасные
-
Ценга
Эрик Ценга
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Беллараби
Карим Беллараби