Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
82
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
36'
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
58
-
Новакович
Миливойе Новакович
68
Запасные
-
Хорн
Тимо Хорн
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Яяло
Мато Яяло
-
Роши
Одисе Роши
-
Чон
Тэ Се Чон
-
Ишак
Микаэль Ишак
Герта
мин
-
Пердедай
Фанол Пердедай
90
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
80
-
Рукавица
Никита Рукавица
90
-
Торун
Тунай Торун
46
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
46
Запасные
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Миятович
Андре Миятович
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Рамос
Адриан Рамос