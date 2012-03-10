Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
46
-
Кроос
Тони Кроос
18'
90
-
Рибери
Франк Рибери
58'
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
62
-
Роббен
Арьен Роббен
12'
29'
90
-
Гомес
Марио Гомес
5'
48'
35'
56
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
87
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
87
-
Фирмино
Роберто Фирмино
62
-
Бабел
Райан Бабел
90
Запасные
-
Визер
Сандро Визер
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Штробль
Тобиас Штробль
-
Ворса
Исаак Ворса
-
Кайзер
Доминик Кайзер
-
Мусона
Ноуледж Мусона
-
Млапа
Пениель Млапа