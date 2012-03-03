Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
77'
79
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
26'
72
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
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Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Барриос
Лукас Барриос
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
59
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Мюллер
Николай Мюллер
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Полански
Юджен Полански
59
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
80
-
Зидан
Мохаммед Зидан
74'
90
Запасные
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Мюллер
Хайнц Мюллер
-
Малли
Юнус Малли
-
Штибер
Золтан Штибер
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
Салаи
Адам Салаи
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
-
Уджа
Энтони Уджа