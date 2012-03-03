Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Шимунек
Ян Шимунек
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
68
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
86
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
-
Вагнер
Сандро Вагнер
90
-
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
67
Запасные
-
Вутен
Эндрю Вутен
-
Зельнер
Стивен Зельнер
-
Мюллер
Мариус Мюллер
-
Яхья
Антар Яхья
-
Фортунис
Константинос Фортунис
-
Кирх
Оливер Кирх
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Русс
Марко Русс
88
-
Лопес
Фелипе Лопес
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Шефер
Марсель Шефер
64
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
57
-
Хельмес
Патрик Хельмес
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Сио
Джованни Сио
-
Полтер
Себастьян Полтер
-
Ороско
Йохандри Ороско