Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
41
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Качар
Гойко Качар
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Сала
Джакопо Сала
-
Теше
Роберт Теше
-
Сон
Хын-Мин Сон
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Сакаи
Готоку Сакаи
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
76
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
31'
47'
63
-
Харник
Мартин Харник
90'
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
23'
90
-
Оказаки
Синджи Оказаки
71
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
-
Шибер
Юлиан Шибер