Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
46
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
83
-
Аугусто
Ренато Аугусто
89
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
80'
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Ортега
Микаэль Ортега
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Беллараби
Карим Беллараби
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Кроос
Тони Кроос
74
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
82
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
61
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Рибери
Франк Рибери
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич