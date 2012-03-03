Герта
мин
-
Пердедай
Фанол Пердедай
90
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
77
-
Рукавица
Никита Рукавица
63'
90
-
Торун
Тунай Торун
90
-
Рамос
Адриан Рамос
61
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
82
Запасные
-
Нойманн
Себастьян Нойманн
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Миятович
Андре Миятович
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Хартерц
Флориан Хартерц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Трибулл
Том Трибулл
70
-
Юнузович
Златко Юнузович
79
-
Марин
Марко Марин
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
64
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг