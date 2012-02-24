Боруссия
мин
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Данте
Данте
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Де Камарго
Игор Де Камарго
79
-
Ханке
Майк Ханке
45'
90
Запасные
-
Оцу
Юки Оцу
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Штранцль
Мартин Штранцль
-
Вендт
Оскар Вендт
-
Ринг
Александер Ринг
-
Маркс
Торбен Маркс
-
Леки
Мэтью Леки
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Янсен
Марсель Янсен
83
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
56'
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Сала
Джакопо Сала
72
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Брума
Джеффри Брума
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Качар
Гойко Качар
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Теше
Роберт Теше
-
Сон
Хын-Мин Сон