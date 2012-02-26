Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
9
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
87
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
28'
54'
78
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Перишич
Иван Перишич
-
Барриос
Лукас Барриос
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
76
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
58
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
59
-
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Хагги
Карим Хагги
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Рауш
Константин Рауш
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Конан
Дидье Я Конан