Шальке-04
мин
-
Уннершталь
Ларс Уннершталь
46
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
68
-
Хегер
Марко Хегер
90
-
Матип
Жоэль Матип
49'
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
10'
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
80
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
15'
72'
90
Запасные
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
-
Хогланд
Тим Хогланд
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Пукки
Теему Пукки
-
Марика
Чиприан Марика
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Родригес
Рикардо Родригес
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Лопес
Фелипе Лопес
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
55
-
Ирачек
Петр Ирачек
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
29
-
Манджукич
Марио Манджукич
81
-
Ороско
Йохандри Ороско
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Полтер
Себастьян Полтер
-
Сио
Джованни Сио