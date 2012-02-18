Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
74
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Рукавица
Никита Рукавица
63
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Нойманн
Себастьян Нойманн
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Пердедай
Фанол Пердедай
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Джуричин
Марко Джуричин
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
79
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
46
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
66'
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
-
Барриос
Лукас Барриос
77
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Перишич
Иван Перишич
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер