Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Янсен
Марсель Янсен
71
-
Ринкон
Томас Ринкон
46
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Сала
Джакопо Сала
72
-
Петрич
Младен Петрич
76'
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Теше
Роберт Теше
-
Сон
Хын-Мин Сон
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Хартерц
Флориан Хартерц
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Трибулл
Том Трибулл
45'
87
-
Юнузович
Златко Юнузович
90
-
Марин
Марко Марин
9'
82
-
Розенберг
Маркус Розенберг
71
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Игньевски
Александар Игньевски
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг