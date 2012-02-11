Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
78
-
Мюллер
Томас Мюллер
30'
56
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Кроос
Тони Кроос
82
-
Гомес
Марио Гомес
6'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Усами
Такаши Усами
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Яхья
Антар Яхья
90
-
Пецос
Танос Пецос
82
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Шахан
Олкай Шахан
90
-
Фортунис
Константинос Фортунис
64
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
63
-
Вагнер
Сандро Вагнер
90
Запасные
-
Зельнер
Стивен Зельнер
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Орбан
Вилли Орбан
-
Кирх
Оливер Кирх
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Сверчок
Якуб Сверчок
-
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф