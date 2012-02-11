Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
45'
89
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
87
-
Левандовски
Роберт Левандовски
77
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Перишич
Иван Перишич
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Барриос
Лукас Барриос
Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Очипка
Бастиан Очипка
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
75
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
61
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Да Коста
Данни Да Коста
-
Топрак
Омер Топрак
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Аугусто
Ренато Аугусто
-
Ортега
Микаэль Ортега
-
Беллараби
Карим Беллараби