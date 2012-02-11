Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Хартерц
Флориан Хартерц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
46
-
Юнузович
Златко Юнузович
61
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90'
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Трибулл
Том Трибулл
-
Марин
Марко Марин
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
4'
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Руди
Себастьян Руди
83
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
70
-
Лакич
Срджан Лакич
80
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
-
Конрад
Кевин Конрад
-
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Штробль
Тобиас Штробль
-
Шипплок
Свен Шипплок
-
Мусона
Ноуледж Мусона
-
Млапа
Пениель Млапа