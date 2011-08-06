Нанси
мин
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Леметр
Рейнальд Леметр
85
-
Луис
Андре Луис
90
-
Лотье
Жордан Лотье
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
90
-
Траоре
Бакайе Траоре
90
-
Диаките
Самба Диаките
66
-
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
Запасные
-
Бакар
Джамель Бакар
-
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
-
Сами
Жоэль Сами
-
Айдара
Массадио Айдара
-
Сане
Салиф Сане
-
Ваируа
Марама Ваируа
-
Жанно
Бенжамин Жанно
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Суаре
Папе Суаре
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
48'
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Пайет
Димитри Пайет
67
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
87
-
Педретти
Бенуа Педретти
77
-
Сов
Мусса Сов
90
Запасные
-
Ваде
Омар Ваде
-
Эньяма
Винсент Эньяма
-
Сумаоро
Адама Сумаоро
-
Динь
Люка Динь
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Роделен
Ронни Роделен