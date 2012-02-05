Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Яхья
Антар Яхья
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Шахан
Олкай Шахан
90
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
90
-
Вагнер
Сандро Вагнер
90
-
Шехтер
Итай Шехтер
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Йессен
Леон Йессен
-
Абель
Матиас Абель
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Фортунис
Константинос Фортунис
-
Кирх
Оливер Кирх
-
Сверчок
Якуб Сверчок
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Пешко
Славомир Пешко
70
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
70
-
Новакович
Миливойе Новакович
88
Запасные
-
Хорн
Тимо Хорн
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Роши
Одисе Роши
-
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
Чон
Тэ Се Чон
-
Ишак
Микаэль Ишак