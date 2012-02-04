Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Сала
Джакопо Сала
23'
75
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Петрич
Младен Петрич
70
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
Качар
Гойко Качар
-
Теше
Роберт Теше
-
Сон
Хын-Мин Сон
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
61
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Кроос
Тони Кроос
64
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Саттельмайер
Рувен Саттельмайер
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Усами
Такаши Усами
-
Густаво
Луис Густаво
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич