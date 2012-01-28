Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Хартерц
Флориан Хартерц
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
63
-
Трибулл
Том Трибулл
77
-
Писарро
Клаудио Писарро
29'
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Да Коста
Данни Да Коста
46
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
57'
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Топрак
Омер Топрак
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Ортега
Микаэль Ортега
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Беллараби
Карим Беллараби